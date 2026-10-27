Estudian opciones de fertilizantes orgánicos

A partir de la bioconversión de residuos sólidos es posible obtener productos con insectos y lombrices, como fertilizantes orgánicos para mejorar la producción de alimentos. Científicos de varios estados han realizado investigaciones al respecto.

Luis Arturo Ibarra Juárez, investigador por México adscrito al Instituto de Ecología A.C., comentó que están iniciando con la fase experimental, su trabajo va apenas en la caracterización de las excretas del escarabajo que seleccionaron para su investigación para conocer cuales son los micro y macro elementos que contienen.

El estudio se realiza junto al investigador Leonel López Sandoval, docente adscrito a la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Es un trabajo en colaboración entre esta institución, ubicada en Copainalá, y el Instituto de Ecología, ubicado en Xalapa, Veracruz.

Meta

La meta es utilizar estas tecnologías y que lleguen a las y los productores, que no queden en los laboratorios para ayudar a su economía, ya que los fertilizantes químicos son muy caros, sin contar el daño que han hecho a la tierra.

Los investigadores colaboraron en un libro que compila el trabajo de diferentes científicos en relación a los avances en la bioconversión de residuos orgánicos en México, presentado en la pasada Feria Internacional del Libro de la Unach.

Son trabajos de diferentes instituciones públicas en todo México referente a la economía circular, sobre el uso de residuos orgánicos y como los artrópodos (insectos) tienen la capacidad de bioconvertir los sustratos en productos como fertilizantes.

La transformación de residuos en abonos orgánicos es una alternativa viable para la producción de alimentos amigable con los suelos y el medio ambiente.