Estudian restos en Tenam Puente

El uso de la principal área pública del sitio arqueológico Tenam Puente, ubicado en el valle de Balún Canán, en el municipio de La Trinitaria, está siendo estudiado por arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el respaldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH Chiapas).

El arqueólogo Roberto López Bravo, docente de la licenciatura en Arqueología, detalló que, a través de los hallazgos, han identificado áreas en las que se producían herramientas de pedernal, espacios de intercambio, lugares para rituales y un gran depósito de cerámica que suponen es producto de una de estas actividades rituales.

Sobre este último aspecto, adelantó la posibilidad de que haya ocurrido una celebración importante de cierre de ciclo temporal, entierro, adoración a una deidad o clausura de un edificio. Estos acontecimientos suelen estar marcados por vasijas rotas.

Análisis

Mediante este trabajo, los especialistas pretenden entender las actividades que se realizaban en el principal espacio público del sitio. "Hemos realizado dos temporadas de excavación y tenemos muchos materiales que seguimos analizando. Principalmente, lo que hemos detectado es el espacio donde estaba ubicado el mercado de Tenam Puente".

Los estudiantes de Arqueología participan en diversas tareas relacionadas con el proyecto. Esto fortalece su formación profesional y les permite reconocer el proceso para la generación de nuevos conocimientos en su área. Incluso, se han desarrollado tesis de licenciatura en esta línea de investigación.

El proyecto ha contado desde 2019 con la colaboración de Elizabeth Paris, de la Universidad de Calgary, Canadá, y del arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, del Centro INAH Chiapas.