Estudian riesgos por fenómenos climáticos

La doctora Yliana Mérida Martínez encabeza una investigación orientada a diseñar un estándar paramétrico para medir la capacidad de respuesta ante perturbaciones climáticas en los municipios de la zona metropolitana y destaca que el cambio climático ya transformó los riesgos urbanos, por lo que urge que los procesos de construcción se hagan de manera sostenible, con planificación urbana, protección, vigilancia, control y actuación.

Consecuencias

La investigadora explicó que los efectos adversos del cambio climático han generado impactos significativos en diversas regiones de México y el mundo, evidenciándose en eventos climáticos extremos que vulneran la infraestructura y la calidad de vida en los centros urbanos.

Ante este escenario, el análisis territorial y la planificación urbana se consolidan como herramientas indispensables para fortalecer la capacidad de las ciudades medias frente a las alteraciones del clima.

Desde un enfoque cuantitativo y sistémico, la investigación busca no solo medir la vulnerabilidad, sino también aportar elementos sólidos para la formulación de políticas públicas eficaces, la mitigación de desastres y la atención a las desigualdades socioterritoriales.

En este contexto, la también docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) desarrolla el proyecto titulado “Propuesta del índice de resiliencia urbano ambiental: caso comparativo entre los municipios de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez”, registrado bajo la clave 06/ARQ/RPI/021/26 ante la Dirección de Investigación y Posgrado.

La experta dijo que el cambio climático debe ser reconocido por el urbanismo como uno de los principales agentes en los desastres naturales, alteración en la dinámica económica y social de la ciudad y viceversa, pues el desarrollo urbano no planificado trae consigo graves consecuencias al sistema ecológico afectando a su población.

Retomar el contexto regional para analizar el comportamiento de los territorios radica en identificar las áreas de oportunidad y debilidad que representa para la población la presencia de eventos climáticos adversos.

Por lo anterior, se requiere ordenar las ciudades bajo el enfoque socio ecosistémico para el análisis urbano y el planteamiento de las propuestas para la resiliencia urbana y la reducción de riesgos.

La planificación urbana sostenible implica: voluntad, conciencia, conocimiento, protección, vigilancia, control y actuación.

Punto de partida

La investigación parte de la necesidad de crear un estándar paramétrico que permita identificar cómo las ciudades que integran la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez anticipan, responden y se recuperan ante fenómenos climáticos adversos y sus periodos de retorno.

Para lograrlo, el proyecto se alinea de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, específicamente en Ciudades y comunidades sostenibles.

El diseño del índice de resiliencia urbano ambiental se fundamenta en una evaluación rigurosa de variables socioeconómicas, ambientales y educativas, empleando bases de datos oficiales y técnicas participativas como talleres ciudadanos.

Además de su labor de investigación, Mérida Martínez mantiene una activa vinculación con el entorno académico y social a través de su colaboración con el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Entre sus labores recientes destaca su participación en las actividades de Octubre Urbano, mes establecido por la ONU-Hábitat para reflexionar sobre el rumbo de las ciudades, con la conferencia “Crecimiento y expansión de la periferia urbana de Tuxtla Gutiérrez desde el enfoque socio ecosistémico”.

Asimismo, su producción científica reciente incluye la aceptación para publicación del artículo “Equidad espacial en salud: análisis de accesibilidad en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México”, consolidando líneas de investigación centradas en el estudio de las desigualdades socioterritoriales y los procesos urbanos y regionales.

Con estas aportaciones, la labor científica desarrollada desde la institución fortalece la gestión ambiental y urbana, propiciando estrategias orientadas a la sustentabilidad, el bienestar y la seguridad de las personas frente a los desafíos del cambio climático.