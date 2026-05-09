Estudian uso del fuego en cerro Mactumactzá

Tras los severos incendios forestales que afectaron el cerro Mactumactzá en 2023 y 2024, Edgar Guadalupe Sánchez Díaz, alumno del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Unicach, busca rescatar los saberes de las comunidades locales sobre el uso del fuego.

La investigación forma parte de su tesis enfocada en los conocimientos ecológicos tradicionales y su relación con el fuego en esta área de gran valor ecológico y cultural para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

La investigación se centra en las zonas más dañadas por los incendios como la meseta, la ladera norte y la parte alta donde se ubican las antenas del cerro Mactumactzá.

Significado simbólico

Explicó que este espacio no solo tiene importancia por la recarga de mantos acuíferos, su diversidad de especies y la selva baja, sino también por su significado simbólico vinculado a las culturas de ascendencia zoque.

Como parte del trabajo de campo, el estudiante ha dialogado con pobladores de las localidades de El Jobo y Copoya. Allí ha identificado que aún se destina el uso del fuego para preparar terrenos, controlar maleza y plagas, así como para actividades productivas como la siembra de maíz y frijol.

Si bien, existen posturas diversas entre quienes lo usan y quienes no, el investigador subraya la validez de esos saberes tradicionales.

Riesgos

Sánchez Díaz advirtió que la degradación del cerro por incendios, podría elevar la temperatura en Tuxtla, pues el Mactumatzá funciona como regulador climático.

Sin vegetación, se reduciría la capacidad de amortiguar la radiación, aumentarían las emisiones y se intensificarían las islas de calor, agravando la variabilidad climática.

El estudiante aseguró que este año se han redoblado esfuerzos de prevención por parte de las autoridades, se ha capacitado a brigadas de áreas naturales protegidas estatales y a personal del cerro, zona sujeta a conservación ecológica y se ha trabajado con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Protección Civil Municipal en la rehabilitación de brechas cortafuego.