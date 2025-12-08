Estudiante destaca en Premio Juventud 2025

Esmeralda Guadalupe Pérez Chulín, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel número 21 del municipio de Bochil, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2025 en la Categoría de Expresiones Artísticas y Artes Populares, tras ser reconocida por su cuento “El viaje de Rulo”, distinción que reafirma el talento creativo y académico de la juventud chiapaneca.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien felicitó a las y los galardonados por su esfuerzo y compromiso, señalando que la juventud chiapaneca constituye un pilar fundamental para el desarrollo del estado e invitándolos a continuar su preparación con disciplina y responsabilidad para alcanzar sus metas.

A su vez, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, expresó que el reconocimiento obtenido por la estudiante es un reflejo del trabajo formativo que impulsa el Colegio, destacó que este tipo de logros fortalece la misión institucional de promover una educación integral que fomente la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades en la juventud.

Respaldo

Morales Ángeles subrayó que el respaldo del Gobierno del Estado permite ampliar los espacios de participación artística y cultural para las y los estudiantes del Cecytech, y afirmó que la comunidad educativa continúa comprometida con generar oportunidades que impulsen el talento y las aspiraciones de la juventud chiapaneca.

Indicó que el triunfo de Esmeralda motiva al Colegio a fortalecer las estrategias de acompañamiento académico y cultural que permitan a más jóvenes acceder a concursos y plataformas de desarrollo, contribuyendo a una formación que consolide su crecimiento personal y profesional.

Cabe destacar que, el Premio Estatal de la Juventud 2025 se consolida como un espacio que reconoce el esfuerzo, el talento y la participación de las juventudes chiapanecas, destacando su aporte al desarrollo social y cultural del estado y promoviendo una visión de futuro basada en la creatividad, la responsabilidad y el compromiso comunitario.