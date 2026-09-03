Estudiante participará en cumbre internacional

La estudiante Angélica Monserrat Solórzano Domínguez, estudiante de la Facultad de Derecho Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) de San Cristóbal de Las Casas, participará en la 9a. Cumbre Internacional de la Juventud y Derechos Humanos.

Se dio a conocer que Monserrat fue seleccionada entre más de 5 mil postulantes de todo el mundo para participar en uno de los foros juveniles más importantes del planeta.

Por su destacada trayectoria, la joven chiapaneca ganó su participación y, además, una beca para la Certificación Internacional en Formación Política y Liderazgo.

El director de la Facultad de Derecho, Ballardo Eduardo Molina Hernández, afirmó que esta facultad es una ventana de posibilidades reales para que los alumnos no solo sueñen, sino que compitan y ganen a nivel internacional.