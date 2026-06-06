Estudiantes de Chiapas crean robots en torneo

Unos 250 adolescentes agrupados en unos 106 equipos participaron en un encuentro estatal de robótica, donde los escolares presentaron sus prototipos de robots con actividades funcionales, destacando mecanismos robotizados con movilidad.

El torneo denominado Source 2026, reunió a estudiantes de diversos municipios de la entidad, quienes previamente habían desarrollado sus prototipos, destacando pequeños automotores capaces de cumplir funciones básicas de traslado, así también mecanismos manejados vía remota para desarrollar tareas básicas.

Cuarto torneo

Este encuentro fue organizado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), que desarrolló el Cuarto Torneo de Robótica basada en Dispositivos Open Source 2026.

Como parte de las actividades, estudiantes compartieron experiencias y demostraron habilidades adquiridas en el diseño de robots y prototipos tecnológicos desarrollados en proyectos escolares y concursos, mientras que docentes de grupos académicos de investigación de las zonas Metropolitana y Altos realizaron demostraciones enfocadas en el uso de plataformas para el desarrollo de proyectos electrónicos y de automatización.

Espacios educativos

Al respecto, el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios de Chiapas (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó la importancia de fortalecer espacios educativos enfocados en la ciencia y la tecnología. Señaló que este torneo representa una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen proyectos tecnológicos innovadores y fortalezcan sus competencias académicas, mediante actividades que impulsan el pensamiento creativo, la investigación y el trabajo colaborativo.

Asimismo, apuntó que mediante este tipo de actividades se fortalece el interés de la comunidad estudiantil por la ciencia, la programación y la robótica, promoviendo herramientas tecnológicas que contribuyen a la formación integral de las y los jóvenes chiapanecos.

Participantes

En esta edición participaron estudiantes de los planteles 01 San Fernando, 04 Jitotol, 05 San Juan Cancuc, 08 La Trinitaria, 10 Simojovel, 13 Raudales Malpaso, 14 Jesús María Garza, 20 San Cristóbal, 21 Bochil, 22 Ricardo Flores Magón, 34 Tuxtla Gutiérrez, 40 Las Águilas, 41 El Carmen Reforma y 46 América Libre, sumando un total de 106 equipos distribuidos en las categorías Carrera de Insectos, Futbol, Gallito, Seguidor de Línea Multicolor y Sumo.

El torneo reafirmó el compromiso de la comunidad educativa con el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo espacios de aprendizaje que motivan a las y los jóvenes a desarrollar proyectos con impacto académico, tecnológico y social en beneficio de Chiapas.