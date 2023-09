Estudiantes de Enfermería exigen salida de director

Señalaron que su manifestación es pacífica porque su formación es humanista. Diego Pérez / CP

“¡No somos uno, no somos cien! ¡Míranos, Celso, cuéntanos bien! ¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!… Celso ‘ratota’, ¿dónde está la OTA?… Celso incompetente, no eres oponente”, fueron parte de las consignas que lanzaron estudiantes de Enfermería mientras marcharon para exigir la salida del director del Instituto Superior de Estudios en Enfermería del Estado de Chiapas (ISEEECH).

Tras 11 días de exigir atención por parte de las autoridades y un plantón en las afueras del ISEEECH, ubicadas en el bulevar Belisario Domínguez a la altura del fraccionamiento Los Laureles, los jóvenes partieron de ese lugar en dirección a la Secretaría de Educación (SE) lanzando las referidas consignas y exponiendo su molestia por el actuar del director Celso Hernández.

Cabe destacar la presencia de madres y padres de familia durante la marcha que se registró a lo largo del bulevar Belisario Domínguez, para después avanzar por la avenida Central y posteriormente a la 11.ª calle Oriente, y posteriormente enfilarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación en la Unidad Administrativa.

A lo largo de las dos semanas que acumulan en manifestaciones, las y los estudiantes han dado a conocer que el origen de su molestia parte por la falta de la renovación de la Opinión Técnica Académica (OTA); se trata de documento que certifica a la institución y con ello se les permite realizar prácticas en clínicas, hospitales y centros de salud del sector público.

La exigencia es que llegue un nuevo director a la institución y que resuelva la serie de trámites y acciones que están pendientes por parte del director actual, a quien también calificaron como una persona hostil en su actuar.

Señalaron que sí han sostenido algunas reuniones en diferentes instancias como la Secretaría de Educación y el propio Palacio de Gobierno, sin que hasta el momento hayan logrado acuerdos, pues a decir de las y los jóvenes, el actual director parece contar con una protección que impide su salida, por lo que en respuesta ellos han buscado la atención de las autoridades de Educación del nivel federal.