Estudiantes de secundaria se intoxican en Suchiate

Dos estudiantes de un total de 15 que sufrieron una intoxicación el pasado viernes al interior de la escuela secundaria 16 de Septiembre, del ejido La Libertad, en el municipio fronterizo de Suchiate, permanecen hospitalizados y están bajo vigilancia médica.

Ante ello, padres de familia se reunieron este domingo para pedir a las autoridades educativas su intervención y una investigación a fondo de lo que ocurrió, ya que los menores presentaron mareos, dolor de cabeza, náuseas y desmayos.

Los llevaron al doctor

Fueron los propios padres de familia que en forma directa llevaron a sus hijos al centro de salud, en virtud a que las autoridades escolares no atendieron la emergencia y acusaron que el director del plantel, Sergio Seis Robles, minimizó el hecho, cuando dos niños permanecen en una situación de gravedad.

Riesgo

Se dijo que los resultados de los análisis practicados a los estudiantes no han sido revelados, pero la sustancia con que se intoxicaron puso en riesgo la vida de al menos 15 alumnos.