Estudiantes denuncian acoso sistemático

Este lunes, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para denunciar los múltiples casos de acoso sexual y hostigamiento cometidos por docentes y personal administrativo, así como la falta de respuesta de las autoridades universitarias ante las quejas presentadas.

María del Carmen Calcanio, estudiante de Ciencias Políticas y vocera del colectivo explicó que la movilización reunió a alumnas y alumnos de las carreras de Artes, Historia, Ciencias Políticas, Biología, Psicología y Nutrición, entre otras, como resultado de un malestar generalizado que se ha extendido por distintas escuelas de la máxima casa de estudios de Chiapas.

Posicionamiento

“Nos estamos manifestando por las múltiples denuncias que tenemos. Varias de mis compañeras, incluyéndome, presentamos denuncias, las cuales han sido archivadas y no se nos ha dado una solución. Rectoría se excusa diciendo que los procesos no fueron llevados con claridad, pero cada una de nosotras puede comprobar que en tiempo y forma se entregaron sus documentos”, señaló.

La estudiante relató que, ante la falta de avances, la Defensoría de Derechos Universitarios les respondió con una recomendación que consideró inaceptable: “evitar a sus agresores”.

“Nosotros tenemos que evitar a nuestros agresores, mientras ellos siguen haciendo su día a día de forma normal”, denunció.

Exigencias

Actualmente, los estudiantes exigen un nuevo protocolo para la atención de casos de violencia de género, ya que consideran que el actual es insuficiente y revictimizante. Entre las principales críticas señalaron:

Plazos excesivamente cortos: los casos se archivan después de tres días si no se reúnen las pruebas solicitadas.

Exigencia desproporcionada de testigos: piden más de 10 testigos, incluso cuando no existen pruebas físicas.

Falta de perspectiva de género: el proceso actual no considera adecuadamente la asimetría de poder entre docentes y estudiantes.

Calcanio agregó que la universidad ya ha manifestado que no tiene pensado modificar el protocolo vigente, por lo que los estudiantes exigen que sea revisado por personas externas a la institución y con una verdadera perspectiva de género.

De acuerdo con las denuncias, los casos de acoso involucran a al menos dos o tres profesores por licenciatura, así como a personal administrativo. “No es una sola persona, ya es algo sistemático, es algo completo”, subrayó la estudiante.

Pese a que con la llegada de la nueva rectora Fanny López Jiménez, se generó esperanza de un cambio institucional, los manifestantes consideran que las condiciones no han mejorado. “Llegó una mujer, pero en este caso no llegamos todas, porque la institución nos está fallando”, expresó Calcanio.

La movilización partió del Congreso del Estado y se dirigió a la rectoría de la Unicach, donde los estudiantes colocaron carteles y exigieron una respuesta de la rectora. Informaron que, hasta el momento, la autoridad universitaria no se ha comunicado directamente con ellos.