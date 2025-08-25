Estudiantes desarrollan biofertilizantes

Un grupo de jóvenes chiapanecos realiza una investigación sobre el manejo de biofertilizantes armoniosos con el medio ambiente y sin mezclas químicas, por lo que el resultado de este trabajo podría ser de beneficio para el campo local.

Estudiantes

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de la Facultad de Ciencias Agrícolas, quienes realizan estancias de prácticas en el área de biotecnología y cultivo in vitro son los precursores de este proyecto.

Las y los estudiantes son: Xavier Castro Guillén, Endi Gabriel García Domínguez y Karlibeth Victorio Gamboa, jóvenes que participan en este proyecto con el objetivo de optimizar los procesos de biofertilizantes líquidos o productos biológicos derivados de microorganismos que se utilizan para mejorar la fertilidad del suelo, en beneficio de los productores asociados a ProAgro Chiapas SPR de RL.

Este programa se realiza en coordinación con Mónica Beatriz López Hernández, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización (SMMP), la académica Wendy G. Agustín Sandoval y el Nodo AgroBiotech del Tecnológico Nacional de México, Campus Chiná, Campeche.

Escenarios de alto nivel

Este tipo de experiencias representan escenarios de alto nivel científico donde los estudiantes fortalecen sus competencias, amplían sus conocimientos y consolidan el compromiso de la universidad con la formación de profesionistas capaces de generar un impacto positivo en la agricultura y la biotecnología de Chiapas.