Estudiantes llevan dos semanas sin respuesta

Suman dos semanas en plantón estudiantes del Instituto Superior de Estudios en Enfermería del Estado de Chiapas (Iseeech) que exigen la salida del director Celso Hernández, a quien acusan de omisión en sus responsabilidades.

El pasado viernes realizaron una marcha en la que al concluir se mantuvieron a las afueras de los edificios de la Unidad Administrativa, en donde se registró un altercado con personal de la Secretaría de Salud, mientras una comitiva sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Educación.

A decir de una de las estudiantes, ese día se retiraron tras una reunión en la que se les dio a firmar un documento, el cual fue dado a conocer por parte del comité de padres de familia y los representantes de grupo, pero este no fue aceptado por la mayoría, pues el mismo no contaba con sellos, por lo que no confiaron en el escrito.

Indicó que sostuvieron comunicación con el jefe del Departamento de Superación y Servicios Académicos de la Dirección de Educación Superior, Mario Ángel Pola Mejía, en el que se le envió una propuesta de minuta pero esta no fue aceptada, pues se les dijo que es un pliego petitorio.

Dio a conocer que se mantienen en reunión porque la respuesta es que se va a hacer una evaluación integral a la institución y al director, y derivado de esta se determinaría si se cambia o no al director.

Reconoció que su interés es presentarse a prácticas hasta la siguiente semana, porque la propuesta inicial es que se presenten en esta, pero no les es conveniente ya que no les da la oportunidad de buscar un espacio para quedarse a vivir en San Cristóbal, que es donde se les asignarán espacios.

Lo anterior porque la mayor parte de estudiantes no tienen los recursos suficientes para presentarse de inmediato y en caso de que se les asigne que ya se presenten, se verían afectados con las faltas.