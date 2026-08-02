Estudiantes logran representación nacional

Un grupo de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) representarán a Chiapas en la ExpoCiencias 2026 en su etapa nacional, que se realizará del 11 al 14 de noviembre de 2026 en Monterrey, Nuevo León, con su proyecto SM-117, por lo que recibieron la Acreditación Nacional.

La acreditación fue otorgada por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina y la Universidad del País Innova, organismos que reconocieron la calidad e innovación de la propuesta.

El equipo está integrado por las estudiantes Dania Llaven Ovilla, Fátima Leyva Jiménez y Estephania López Hernández, bajo la asesoría del investigador Juan Humberto Carpio Tovilla.

Destacado

Carpio destacó que el proyecto continúa consolidándose como una de las propuestas destacadas del ámbito académico y tecnológico en la entidad, al haber obtenido también el primer lugar y su pase a la etapa regional de InnovaTec 2026.

En esta iniciativa participan además como asesor Álvaro Hernández Sol y los estudiantes Iván Jhosep y Rafael Márquez, quienes han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la propuesta.

Las integrantes recibieron el documento que las acredita como parte de la Delegación Chiapaneca, luego de obtener el máximo galardón de la edición por su investigación, innovación y divulgación.

La ceremonia reunió a estudiantes, docentes, investigadores y representantes de diversas instituciones educativas, quienes reconocieron el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de las y los participantes con el desarrollo científico y tecnológico.

La acreditación fue entregada por Magnolia Majera Hernández, coordinadora de la sede Tuxtla Gutiérrez, y Lorena del Rosario Rojas Nucamendi, coordinadora estatal de la ExpoCiencias.