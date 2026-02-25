Estudiantes pueden participar en la Olimpiada de Física

Estudiantes de secundaria y preparatoria pueden participar en la fase de selección y preparación rumbo a la Olimpiada Mexicana de Física, organizada por la Sociedad Mexicana de Física, para representar a Chiapas en la edición 37 del evento nacional en noviembre próximo.

Pavel Castro Villarreal, coordinador de la delegación por Chiapas, indicó que específicamente pueden participar estudiantes nacidos después del 30 de junio de 2007; que cursen como máximo el cuarto semestre de bachillerato.

El también profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), indicó que la convocatoria para la olimpiada chiapaneca se trata de una plataforma que busca fomentar el interés por la ciencia y la física.

Se trata de un proceso de selección de cuatro estudiantes. Los interesados deben registrarse antes del 1º de marzo próximo. La primera etapa es en línea, se realizará el 5 de marzo con la aplicación de un examen básico.

La siguiente etapa es la regional, presencial, ya tienen algunas sedes en distintos puntos del estado para que todos puedan asistir. Para esta el nivel de la evaluación es más alto, para que puedan pasar a la etapa estatal, el próximo 10 de septiembre.

En la etapa final se hará una selección de 10 estudiantes con quienes entrenarán para poder elegir a los cuatro mejores que representen la delegación chiapaneca.

Para ayudar a los estudiantes inscritos en la olimpiada, plantean realizar un taller en línea del 3 de marzo al 23 de mayo, para que puedan recibir apoyo de profesores y alumnos de la facultad y logren un mejor nivel.

Los interesados se pueden comunicar a los correos [email protected] y [email protected]; al teléfono 961-603-0633.