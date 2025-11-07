Estudiantes realizan Feria Ambiental 2025

En la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se realizó la Feria Ambiental 2025, organizada por estudiantes del séptimo semestre, en coordinación con la maestra Fabiana Pinto Ortega.

Los estudiantes dieron a conocer que la jornada reunió diversas actividades orientadas a la sostenibilidad, la reutilización de materiales y a la Educación Ambiental.

Presentaron demostraciones, exposiciones y juegos elaborados con materiales reciclados, diseñados para promover la participación activa de la comunidad universitaria y fomentar el cuidado del entorno.

Entre los proyectos presentados, destacó “Reaceite”, una propuesta que busca dar una segunda vida al aceite de cocina usado mediante su transformación en velas artesanales ecológicas y otros productos sustentables.

Celeste Coello hizo una demostración de los productos elaborados con el aceite reciclado, en compañía de sus compañeros de equipo, quienes ofrecieron un recorrido por los juegos ecológicos realizados con materiales reciclados para alentar la participación de la comunidad estudiantil y generar conciencia ambiental de manera dinámica y divertida.

Los universitarios dieron a conocer que “la Feria Ambiental 2025 dejó una huella verde en la Facultad de Derecho, recordando que el conocimiento jurídico también puede ser una herramienta de transformación y esperanza para el planeta”.