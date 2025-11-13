Estudiantes realizan la tradicional quema de libros

Se aproxima el final del ciclo escolar de diversas universidades y con ello una actividad simbólica que representa el júbilo y respeto por la conclusión de un periodo formativo: la quema de libros.

Se trata de una actividad representativa donde no necesariamente se queman los libros escolares, más bien una suerte de maqueta o piñata con forma de libro, acompañada de cohetes y música sirve de ocasión para que los escolares y sus familias celebren el fin de licenciaturas.

Esta práctica no es privativa de Chiapas, ocurre en diversas regiones de Mexico y Latinoamérica, distante de las quemas políticas de libros en épocas distintas de la historia, esta quema es simbólica y se realiza en todos los rincones de la entidad, como muestra de jubileo y añoranza por la escuela de egreso.

Festejos

En la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), estos festejos ya iniciaron, por ejemplo: alumnos del Noveno Semestre de la Licenciatura en Administración Pública, quienes dieron inicio a la quema de libros de la Generación 2021-2025, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII Comitán de la Unach.

De esta manera, responsable y con apego a normas de seguridad y protección civil, las universidades acompañan estos actos conmemorativos que representan, además, el permanente respaldo de la universidad a sus egresados.