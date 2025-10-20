Estudiantes reciben plática sobre seguridad nacional

En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de la conciencia cívica y la cultura de seguridad, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Cintalapa fue sede de una relevante plática impartida por el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, comandante de la 36ª Zona Militar con sede en Tapachula, Chiapas.

Durante la conferencia titulada “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional”, Guzmán Alvarado abordó temas esenciales relacionados con la seguridad, la soberanía y la defensa nacional. Asimismo, destacó el papel fundamental que desempeñan las y los jóvenes en la construcción de un entorno seguro, participativo y comprometido con los valores patrióticos.

La actividad contó con la presencia de Olga Luz Espinosa, directora del TecNM Campus Cintalapa, quien reconoció y agradeció el valioso respaldo del Ejército Mexicano en este tipo de iniciativas y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por su compromiso con la educación y la colaboración interinstitucional para fomentar una sociedad más informada y comprometida con la seguridad nacional.

En su intervención, Olga Luz Espinosa reiteró el compromiso institucional con la formación integral del alumnado, fomentando espacios de diálogo, reflexión y participación activa en los temas de interés nacional.

El evento reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes participaron activamente en un ambiente de respeto e interés, reflexionando sobre el rol que cada persona desempeña en la preservación de la paz, el orden y el bienestar de la nación.

Con estas acciones, el TecNM reafirma su compromiso con la vinculación interinstitucional y la formación de profesionistas conscientes de su entorno, con responsabilidad social y sentido patriótico.