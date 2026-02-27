Estudiantes se suman al “Vive saludable, vive feliz”

Con energía, risas y mucho aprendizaje en movimiento, la segunda edición de la Feria de la Salud arrancó con entusiasmo en la escuela primaria “Francisco Ignacio Madero González”, en la cabecera municipal de Reforma, dicha iniciativa forma parte del reforzamiento de estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con un objetivo claro: prevenir, cuidar y fortalecer la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Bajo la coordinación de la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano, se desarrolló esta jornada, convirtiendo la escuela en un espacio dinámico donde aprender a cuidarse también es divertido, entre módulos, juegos y actividades prácticas, estudiantes y familias recibieron orientación sobre alimentación saludable y sostenible, higiene personal y prevención del cáncer infantil, así como información sobre cuidados paliativos.

Respaldo

Porque la salud es tarea de todas y todos, la feria contó con el respaldo de la Secretaría de Salud (SSA), Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el Sistema DIF Chiapas. Gracias a esta coordinación interinstitucional, se ofrecieron servicios y actividades tanto para estudiantes como para sus familias, demostrando que el bienestar comienza en la comunidad y se fortalece en equipo.

Durante el arranque, Marivy Miranda Villatoro, enlace operativo de la estrategia, destacó que estas acciones, iniciadas en el ciclo escolar 2024-2025, buscan sembrar hábitos que trasciendan el aula. El mensaje fue claro: lo que se aprende en la escuela debe continuar en casa. Comer mejor, lavarse las manos de forma correcta y acudir a revisiones médicas periódicas son pequeños pasos que hacen una gran diferencia.

Actividades

La directora del plantel, Claudia Rateike Molina, reafirmó el compromiso de impulsar actividades que coloquen la salud en el centro de la vida escolar. “Sin salud no podemos hacer muchas cosas; tenemos que cuidarnos y mantenernos activos”, expresó al invitar a las y los estudiantes a recorrer todos los módulos y participar con entusiasmo.