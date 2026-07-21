Estudiantes tendrán mes y medio de vacaciones

Es oficial, las clases correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 iniciarán el próximo 31 de agosto y concluirán el 9 de julio de 2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) por fin publicó el calendario escolar para el nivel educativo básico en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este calendario es aplicable para las 32 entidades del país para la educación preescolar, primaria y secundaria; asimismo, publicó el calendario para educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros.

De esta forma, las y los estudiantes tendrán un mes y medio de vacaciones hasta reiniciar las clases; sin embargo, para el magisterio no será así, debido a que del 24 al 28 de agosto de 2026 se llevará a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), con lo que regresarán antes a las escuelas.

Consejo Técnico

Además de este taller, se realizarán ocho sesiones ordinarias del CTE: en 2026, los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre; y en 2027, el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Asimismo, las suspensiones de labores docentes aprobadas serán los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, y 25 de diciembre de 2026; así como el 1.º y 6 de enero, 1.º de febrero, 15 de marzo y para mayo de 2027 será únicamente el día 5, ya que el 1.º (Día del Trabajo) y el 15 (Día del Maestro) caen en fin de semana.

El calendario establece dos periodos de receso escolar. El primero, que serían las vacaciones de invierno, comprenderá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero.

El segundo, que corresponde a las vacaciones de Semana Santa, será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.