Estudiantes y maestros gozarán del megapuente

Estudiantes y maestros de preescolar, primaria y secundaria gozarán del primer megapuente por las celebraciones patrias. Tendrán cuatro días consecutivos sin actividades, retomando clases el miércoles 17 de septiembre.

Algunas particulares respetarán el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sí tendrán actividades el lunes 15, y es que la fecha marcada como descanso obligatorio para el nivel básico es el martes 16 por la conmemoración de la Independencia de México.

Escuelas como la primaria Club de Leones, la secundaria Lic. Adolfo López Mateos y la secundaria Rosario Aragón Coss, según comentaron madres de familia, ya notificaron la suspensión de clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el 15 de septiembre habrá clases normales en el nivel básico, aunque es vísperas del Grito de Independencia, no se trata de un día feriado. Descartó la existencia de un megapuente en estas fechas patrias.

Suspensión de actividades

En el caso del sistema educativo estatal, en un encuentro con el mandatario estatal con la sección 40 se comentó que el lunes 15 y martes 16 sería de suspensión de actividades para que tanto los docentes como los niños y sus familias disfruten de las celebraciones.

El 15 de septiembre tampoco está catalogado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Por el contrario, el 16 de septiembre sí es feriado oficial, lo que implica que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de sueldo.

Quienes laboren el 16 deben recibir el pago de su salario normal más un doble adicional, lo que equivale a un sueldo triple. Aplica sin importar el esquema de pago, diario, semanal, quincenal o mensual.