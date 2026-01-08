Estudiar alemán es una oportunidad de desarrollo

El docente Francisco Estrada explicó que el idioma alemán es un puerta abierta a la promoción de nuevas oportunidades, toda vez que no muchos chiapanecos apuestan por esta lengua, ya sea por fines académicos o profesionales.

Dijo que existe un mercado abierto para este sector, pero que actualmente es poco explorado, por ello, dijo que estudiar alemán es una gran alternativa para desarrollo académico o económico, en Chiapas, México y el mundo.

Oferta académica

En este sentido, la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) reinició su oferta académica para el 2026, invitando a la comunidad a integrarse a sus cursos presenciales de alemán en horario de lunes a viernes.

El periodo de inscripciones para alumnos de nuevo ingreso será del 6 al 14 de enero de 2026, y deberá realizarse de manera presencial en las instalaciones de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla.

Adicionalmente, se ofrece la opción de examen de ubicación para aquellas personas que tengan conocimientos previos del idioma y deseen retomarlos en el nivel correspondiente. La inscripción para este examen también será presencial y únicamente el 6 de enero de 2026.

Con esta convocatoria, la Unach reafirma su compromiso con la formación multilingüe y brinda una oportunidad accesible para el aprendizaje del alemán, un idioma con gran relevancia académica, cultural y profesional. La oferta está dirigida tanto a principiantes como a quienes buscan continuar o validar sus estudios en este idioma.