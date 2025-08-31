Estudiar permite una mejor comunidad: Moreno Guillén

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Ceremonia de Graduación de la Licenciatura en Derecho, Generación 2021-2025 y Posgrados Generación 2023-2025, de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (Fldch) y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF).

Felicidad y ahínco

Durante esta ceremonia, agradeció al rector de la Fldch, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, la oportunidad de participar en esta ceremonia, y celebrar el inicio de una nueva etapa en la vida profesional de las y los egresados, invitándoles a que, sin importar la vertiente que elijan para desarrollarse, lo hagan siempre con felicidad y empeño.

Asimismo, Moreno Guillén reconoció el esfuerzo de las egresadas y los egresados, y en el caso de quienes culminaron posgrados, el tiempo y el espacio para seguir capacitándose, porque a pesar de contar con obligaciones del día a día, siguen con ese ímpetu; por lo que les exhortó a continuar profesionalizándose, puesto que el Derecho es dinámico y se va adecuando a la sociedad en que vivimos. Además, seguir esta senda del estudio y replicarlo en la sociedad y la familia nos hará tener una mejor comunidad, estado y país.

Lazos interinstitucionales

Con esta participación, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén reafirma los lazos interinstitucionales entre el Poder Judicial y las instituciones educativas, para promover la capacitación y la especialización del conocimiento jurídico.

En esta importante actividad, participaron el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola; el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén; las diputadas Getsemaní Moreno Martínez, Andrea Negrón Sánchez, María Mandiola Totoricaguena; la magistrada del Circuito Especializado Penal y Civil de Vigésimo Circuito Judicial del PJF, Jaqueline Ángel Juan; el fiscal de Mecanismos Alternativos de Controversias de Chiapas, Gabriel Isaac Sarmiento Robles; el director de Profesionalización de la FGE, Manuel Corado de Paz; y el capitán de infantería José Manuel Hernández Sánchez.