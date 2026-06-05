Estudio revela zonas de alerta por accidentes

Un proyecto integrado al Sistema Estatal de Investigadores (SEI) detectó a los libramientos Norte y Sur y avenida Central, siniestros por alcance, la alta incidencia de lesionados en transporte público y la falta de seguros por accidentes en las motocicletas, como las áreas de atención urgente, son los temas centrales a investigar.

Al respecto, Gabriel Ballinas, quien encabeza el proyecto, confirmó que antes de plantear una solución es necesario identificar las particularidades de la investigación, en este caso los accidentes de Tuxtla, buscando saber ¿dónde ocurren y por qué motivos?

Resultados

En este sentido, mediante documentación basada en videos probatorios para tener rigor científico, se realizó una investigación apegada a buscar soluciones desde la visión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Los resultados son reveladores: los libramientos Norte y Sur, junto al eje troncal panamericano, conocido como avenida Central, llegando a los bulevares Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo, son las calles con mayor cantidad de accidentes.

El mayor número de colisiones ocurre por alcance, en los accidentes de transporte público el 80 % presenta lesionados, esto último revela la urgencia de modificar las condiciones en que viajan los ciudadanos.

Aseguradoras

Respecto a las motocicletas, el 80 % no tienen seguros, mientras tanto, en general de los vehículos que circulan solo el 20 por ciento cuenta con seguro de percances vehiculares.

De esta manera, este estudio es una herramienta de solución para las problemáticas viales de la capital y parte de la zona Metropolitana.

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y miembro de la Dirección de Investigación y Postgrado (DGIP), confirmó que en la capital del estado urge la aplicación de la Ley General de Movilidad y Transporte por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), entre otras normativas.

Soluciones

Las soluciones inmediatas se construirán de manera conjunta entre la academia, la sociedad civil, colegios y autoridades.

Reducir las velocidades, reordenar el transporte público, pacificar vialidades, una reingeniería de las calles, tener más vialidades secundarias, entre otras.

“Este es un principio básico, hay muchos autos que buscan llegar rápido a su destino, urgen más vialidades secundarias que den alternativas a la avenida Central, 5.ª Norte, 9.ª Sur”, afirmó.

Reiteró que estas calles secundarias en buen estado darán vida a otras zonas de la ciudad y reducirán los accidentes, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los ciudadanos.

Protección Civil

Al respecto, el titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal (PC) de Tuxtla Gutiérrez, Eder Mancilla, explicó en fechas recientes que esta incidencia no es atendida directamente por esa dependencia municipal, pero desde la apreciación por auxilios ofrecidos, coincide con esa zonificación.

Explicó que habitualmente atienden diversos auxilios por accidentes sobre los libramientos Norte y Sur, en muchos casos con lesionados.