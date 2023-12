Estudió una carrera preso en “El Amate”

Cuando Leonel llegó preso al penal de “El Amate” pensó que toda su vida había acabado, pues en el encierro se pierden todas las ilusiones y esperanzas, mientras que la fe se pone a prueba. A pesar de las adversidades concluyó una licenciatura en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a distancia, y recientemente se graduó.

Un mal momento sumado a lo que él define como “no dimensionar las palabras que se dicen”, lo llevaron a estar preso. En medio de esta situación pensó que su vida se había acabado por completo, pues más allá de la prisión física, la prisión mental lleva a uno por momentos de desesperación extrema.

Malentendidos

“Es una situación muy difícil la que he vivido. En mi caso, debido a malos entendidos entre palabras y hechos caí en ‘El Amate’; quiero hacer énfasis en que a veces no somos capaces de medir nuestras palabras y no cuidamos nuestras acciones, eso nos lleva a meternos en problemas y algo parecido me sucedió. Afortunadamente, y con el tiempo, se pudieron arreglar esos asuntos y pude salir totalmente absuelto sin ningún cargo, sin nada que me persiga y estoy totalmente libre”, manifiesta.

Considera que es una situación difícil, pues más allá de pensar en que todo se acabó para uno mismo, la familia es la que se queda afuera.

Reconoce que en la prisión hay personas dispuestas a superarse y una de ellas es su amigo de apellido Sarraceno, quien le sugirió que estudiara una nueva carrera a pesar de que él ya es profesor.

A distancia

Él es licenciado en Educación Artística y descubrió los requisitos que debía cumplir para matricularse en la Unach, para poder formar parte de una carrera a distancia.

Pero no todo fue sencillo, pues al tratar de inscribirse a la carrera descubrió que no contaba con el certificado de preparatoria ni pudo conseguirlo fácilmente en Chiapas, por lo que decidió estudiar de nueva cuenta el nivel de bachillerato para posteriormente estudiar la licenciatura en administración de negocios.

Así que concluyó su bachillerato en un proceso de 10 meses, a través del sistema de educación a distancia que imparte el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

Admite que es poco normal que una persona, a pesar de estar en libertad, considere estudiar una segunda carrera, puesto que normalmente se logra cierta estabilidad que permite no pensar en seguirse preparando; sin embargo, al estar interno en prisión consideró esta como una opción viable para mejorar incluso su estado de salud mental.©

Retos

Recuerda que debido a la situación por la que estaba como recluso llegó a convertirse en un proceso complicado, ya que se le dijo que podía permanecer entre 30 y 60 años; sin embargo, decidió optar por la oportunidad de estudiar dicha Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (mipyme).

Otro de los retos que debió enfrentar es que el horario para poder estudiar era de nueve de la mañana a tres/cuatro de la tarde, a lo que se sumaba el hecho de que a veces la calidad del servicio de internet no era la óptima o a veces se pasan algunos días e incluso semanas sin contar con el servicio.

A pesar de ello, reconoce que su esposa fue un gran apoyo e impulso para continuar con sus estudios y así lograr graduarse.

Pudo concluir sus estudios en un año de bachillerato y dos de la licenciatura mientras estaba interno, por lo que prácticamente le faltaba un semestre cuando ya estaba absuelto y en libertad. Concluyó todo con el apoyo y la compañía de sus familiares.