Estudios Regionales, referente del Sureste

La titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), María Eugenia Culebro Mandujano, señaló que el doctorado en Estudios Regionales se ha convertido en un referente de la investigación en el Sureste de México.

“Tenemos en Oswaldo Chacón un rector visionario que tiene claro que la ruta a seguir para el fortalecimiento de la universidad es compartir desde la academia las necesidades de la gente, buscando aportar soluciones”, dijo.

Por ello, explicó que ante los éxitos permanentes de este doctorado, corresponde a quienes actualmente están colaborando trabajar para continuar por esa senda, cumpliendo con la actualización del plan de estudios, que es el principal compromiso con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Recordó que, en distinción a la trayectoria académica y administrativa, como personas fundadoras del Doctorado en Estudios Regionales (DER), autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) entregaron reconocimientos distinguidos miembros de la comunidad.

Es el caso de María Magdalena Ríos Velasco, Octavio Ixtacuy López y Apolinar Oliva Velas, quienes han aportado claridad al mundo de la investigación en Chiapas, México y el mundo.

La directora explicó que el rector Oswaldo Chacón Rojas, hizo patente el agradecimiento por las aportaciones claves para que el doctorado se consolidara como un referente de la formación de investigadores en el Sureste del país.

Actualmente, el DER tiene en su registro a 28 docentes en el núcleo básico, 22 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), 16 se encuentran en el Nivel I, cinco en el Nivel II y uno más registrado como candidato; además cuenta con una matrícula de 43 estudiantes y desde 2009 a la fecha han egresado 258 estudiantes de 15 promociones que han concluido este programa educativo.