Evacuación masiva por fuerte temblor en Chiapas

Diversos edificios de la capital fueron evacuados debido al sismo de 5.8 grados que sacudió al estado de Chiapas pasado el medio día de este viernes 28 de noviembre.

La fuerte sacudida se sintió a las 14:06 horas, y de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN) su epicentro se localizó a 12 km al Noreste de Huixtla, a una profundidad de 137.9 km. La magnitud colocó a este movimiento telúrico en el semáforo rojo, con categoría VI (fuerte).

Acciones

Inmediatamente la Secretaría de Protección Civil activó el protocolo por sismo en Tuxtla Gutiérrez; con rapidez la población evacuó los edificios del primer cuadrante de la ciudad; el tráfico se intensificó pues la población ocupó las calles como zonas seguras.

“Tras el movimiento registrado, los equipos de la Secretaría de Protección Civil Municipal realizan la revisión de inmuebles y recorridos en las zonas con mayor vulnerabilidad, para verificar posibles afectaciones”, destacó la dependencia, quien momentos después confirmaría que no hubo daños.

En las zonas costeras de Chiapas, específicamente en Tapachula, el sismo activó las alarmas que advirtieron a la población. Tampoco se registraron daños a infraestructuras o pérdidas humanas al corte informativo.

Por su parte, Protección Civil del estado activó el Protocolo de Evacuación ante el sismo; a las tres y media de la tarde se documentó que no se tenía el reporte de afectación en ningún municipio.