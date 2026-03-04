Evacuan oficinas del SAT por alerta de sismo

Ante una señal de alerta por sismo, el personal y usuarios que se encontraban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Tapachula, fueron evacuados, lo que propició que la circulación vehicular se cancelara por varios minutos.

Se informó que sobre una alerta de sismo en la frontera con Guatemala y en cumplimiento de los protocolos de protección civil, el edificio ubicado en la Central Poniente entre 2.ª y 4.ª avenida Norte, fue evacuado.

Esa acción generó intranquilidad entre los comerciantes y personas que pasaban por el lugar, al presumir que se trataba de otra cosa, aunque finalmente el movimiento telúrico no se sintió en la zona.

La unidad de Protección Civil (PC) de la dependencia federal, explicó que si sistema de alerta se activó derivado de un sismo en el país vecino de Guatemala y por ello, se procedió a evacuar el inmueble para salvaguardar tanto al personal como a los contribuyentes que en ese momento se encontraban en las oficinas.

Fue la única alarma que se activó en la ciudad, ya que las otras ubicadas en zonas estratégicas no sonaron.

Los conductores de vehículos que pasaban por el lugar se mostraron sorprendidos por el hecho, ya que decenas de personas se concentraron a media calle ante el riesgo que representa la presencia de un sismo.