Evade alcalde hablar sobre basurero clandestino

Con la finalidad de obtener la versión oficial sobre el tema del basurero a cielo abierto en Cacahoatán y en el que se señala que por el predio se paga anualmente más de un millón 600 mil pesos es propiedad de la familia del alcalde Víctor Pérez Saldaña, se le pidió una entrevista que inicialmente había aceptado; sin embargo, ante el cuestionamiento evadió ese tema y se retiró del lugar visiblemente molesto.

Un día después de su informe de gobierno realizado el pasado 21 de octubre, el alcalde de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, acudió como invitado especial al informe del presidente de Unión Juárez. Al final del evento, reporteros abordaron al político emanado del PVEM, quien molesto se limitó a señalar que no hablaba de ese tema.

Ante la pregunta de señalamientos de basurero, obras municipales que benefician a familiares y la cuenta pública observada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), respondió: “bueno estamos ahorita en el informe hermano, les agradezco mucho, es un gusto saludarlos vamos a celebrar”.

El basurero a cielo abierto del que se señala es ilegal y por el que existen denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Profepa por la destrucción de ecosistemas y contaminación a las aguas del río Cahoacán.

A esto se suman otros señalamientos de irregularidades al interior de la actual administración de las que no se ha tenido respuestas y, que por el contrario, los temas han sido evadidos y con presuntas amenazas de denuncias penales contra periodistas.