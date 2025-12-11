Evalúa la SAyBG economía personal de funcionarios

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, anunció que reforzarán el Programa de Seguimiento y Evolución Patrimonial, para evaluar el desarrollo de la economía personal de los funcionarios del Gabinete Estatal.

Explicó que fue instrucción del gobernador Eduardo Ramírez atender esta demanda que previamente fue anunciada a los funcionarios, pues dijo desde la asunción en sus cargos, el mandatario estatal les advirtió que estos ejercicios se realizarían.

Seguimiento

En este sentido dijo que mediante el Programa Jaguar Evalúa también se dará seguimiento; lo mismo que a través de sus declaraciones patrimoniales.

Este seguimiento lo realiza el propio gobernador, que preside el Subcomité de Transparencia del Estado de Chiapas, dependiente de la Secretaría Anticorrupción.

Este seguimiento busca, como ya se ha demostrado, dar resultados a corto plazo; los responsables de irregularidades, funcionarios o no, deben hacerse cargo de sus acciones, puntualizó.