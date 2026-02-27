Evalúa Salud federal al Hospital Pediátrico

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSA) federal, realizó un recorrido a las instalaciones del Hospital de Especialidades Pediatras (HEP) y a la Secretaría de Salud en Chiapas para evaluar la atención y los indicadores de atención en rubros prioritarios.

De esta manera, el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS Bienestar recibió la visita del doctor David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud federal.

Durante su recorrido por las instalaciones, informó el director del HEP Rafael Guillén, pudo conocer de primera mano el trabajo que realiza el equipo multidisciplinario en la atención de niñas, niños y adolescentes (NNA), así como los procesos de alta especialidad y fortalecimiento de los servicios médicos.

Esta visita refrenda el compromiso del Gobierno de México y del IMSS Bienestar con la salud infantil y con la consolidación de servicios médicos con calidad, humanismo y enfoque social.

Sarampión

En este marco, también se reunió con el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, quien informó el panorama del sarampión en la entidad, reconociendo a Chiapas como referente nacional en el abordaje integral para el control del brote de sarampión.

Sin evitar abordar la incidencia considerable en la entidad, dijo que el estado ha sobresalido por implementar acciones efectivas que han permitido una participación activa de la población, incluso en zonas de difícil acceso, gracias al trabajo de convencimiento comunitario.