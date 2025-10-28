Evalúan daños de la temporada de lluvias

Derivado de los efectos que ha dejado la temporada de lluvias y ciclones tropicales, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, que dirige Mauricio Cordero, lleva a cabo una evaluación de los daños registrados a consecuencia de las precipitaciones en las diversas regiones.

A pesar que la temporada fue bastante extensa, considerando que las lluvias comenzaron desde mayo y aún se siguen presentado, hasta el momento solo se ha confirmado el fallecimiento de una persona en La Concordia.

Cordero dijo que los resultados han sido positivos en la entidad en lo referente a salvaguardar la vida de las personas, y aún se están analizando las otras afectaciones materiales.

El secretario comentó que están en el proceso de evaluar todas las carreteras y puentes que presentaron desperfectos. A esto se le suma, dijo, dos escuelas (una en Simojovel y la otra en la Costa) que se analizan, para abonar a la reconstrucción o reubicación de las instituciones.

Del puente que conecta a Mapastepec con otras zonas de Chiapas, y que fue uno de los tramos más sonados por los daños registrados, los trabajos para reparar ese espacio todavía tomará otros dos meses y medio.

“Afortunadamente para el estado, muchas carreteras fueron federales, entonces la Federación nos está ayudando. Agradecerle a la presidenta Claudia que nos está ayudando sin regateos”, enfatizó.

En lo que respecta a las viviendas, detalló que la gran mayoría solo registraron inundaciones con tirantes de diferentes niveles, pero se han llevado despensas, además de apoyos económicos, así como la entrega de colchonetas y equipos de limpieza.

Las viviendas que presentaron daños estructurales, calculó, no rebasan las 30 casas. Lo que ahora se ha mejorado en la Secretaría, es el tiempo de repuesta, pasando de 24 a menos de unas cuantas horas cuando ocurre alguna emergencia.

El secretario de Protección Civil recordó que aunque las lluvias van de salida, en la zona Norte los frentes fríos en Chiapas pueden dejar lluvias y eso exige a las autoridades seguir atentos.

Las familias deben estar pendientes de la información que difundan las autoridades, para evitar riesgos. Otro tema con la llegada invernal, recordó, es que la población cuide a los más pequeños en casa para evitar quemaduras por líquidos hirviendo.