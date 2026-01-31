Evalúan el hábitat de aves en la capital

Los parques, jardines y áreas arboladas de Tuxtla Gutiérrez han sido sometidos a una evaluación científica para determinar su efectividad como hábitat de aves residentes y migratorias, este proyecto de investigación es desarrollado entre la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación inició hace un año y forma parte del Doctorado en Ciencias Biológicas Unicach-UNAM, mismo que es liderado por el estudiante Sergio de Jesús Siliceo Abarca con el apoyo del Laboratorio de Investigación en Ecología y Biodiversidad de la Unicach y del Laboratorio de Ecología Funcional de la UNAM.

El estudio titulado “El papel de los espacios verdes para mantener poblaciones de aves silvestres en zonas urbanas neotropicales” fue dividido en distintos segmentos.

Fases

La primera fase consistió en la observación e identificación de especies en diversos espacios verdes de la ciudad, la segunda fase, actualmente en curso, evalúa la calidad de ese hábitat.

Para febrero se espera que se lleve a cabo un monitoreo invernal en tres puntos de la ciudad: Joyyo Mayu, Parque Fundamat y el Campus I de la Unach. La metodología incluye la captura temporal de aves con técnicas especializadas que no las dañan.

A cada ejemplar se le evalúa su edad, estado de salud, peso y talla; se le coloca un anillo de marcaje para seguimiento y se analizan sus excretas para conocer su dieta.

Los datos obtenidos permitirán medir con precisión la capacidad de los espacios verdes urbanos para sostener poblaciones aviares saludables.

Siliceo Abarca señaló que las aves cumplen funciones ecológicas como polinización y dispersión de semillas, además de su valor cultural.

Los resultados finales del proyecto buscan aportar evidencia para la planificación urbana, bajo el principio de que las ciudades deben concebirse como ecosistemas donde la conservación de la biodiversidad es posible.