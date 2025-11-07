Evalúan perfiles para mérito de investigación

Para reconocer el trabajo que realizan las personas que llevan a cabo vocaciones científicas en Chiapas, se dio por iniciado el proceso de evaluación para el “Reconocimiento al Mérito de Investigación (Remei) 2025” en su nivel Media Superior.

Es decir, un jurado calificador analiza los perfiles para evaluar tanto a docentes como estudiantes en cinco categorías. Quienes resulten beneficiados recibirán medalla de plata y reconocimiento.

Evaluadores

Jovani Salazar Ruiz, director general de la Agencia Digital Tecnológica de Chiapas (Aditech), dijo que los evaluadores son de instituciones reconocidas, por lo que será un proceso claro y transparente.

“La participación para este galardón es muy grata, contamos con estudiantes y docentes de nivel Medio Superior de instituciones educativas del Estado de Chiapas, quienes poseen una trayectoria en los campos de investigación humanística, científica, tecnológica, de innovación, difusión y divulgación”, resaltó el titular de la Aditech.

Categorías

El reconocimiento que se entregue a las personas ganadoras, tiene el propósito de impulsar las actividades científicas y de investigación en diversas áreas.

Las siguientes categorías son las que se están evaluando:

Premio a la Investigación Juvenil/Docente Humanística; Premio a la Investigación Juvenil/Docente Científica; Premio a la Investigación Juvenil/Docente Tecnológica; Premio a la Investigación Juvenil/Docente en Innovación y Premio a la Investigación Juvenil/Docente en Difusión y Divulgación.