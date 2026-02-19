Evaluarán a elementos de 124 ayuntamientos

La capacitación de policías municipales y su evaluación es compromiso compartido entre instituciones del gobierno de Chiapas y los ayuntamientos que jurídicamente asumen la responsabilidad administrativa y de carácter penal porque disponen del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), son ellos los que hacen la petición de los dos trámites, y tras resultados, los que determinan altas y bajas, señaló en entrevista José Alonso Llaven Villarreal, director general del centro estatal de control de confianza.

El director general del Centro Estatal de Control de Confianza ha expuesto que en la entidad unos 900 policías municipales y estatales reprobaron los exámenes de control y confianza en 2025, refirió que ellos realizan el examen que da un resultado único, mientras que en la capacitación los ayuntamientos celebran convenios y pagos con la Universidad del Sureste, lo que antes fue el Instituto de Formación Policial para acreditar su formación inicial.

Delito

Afirmó que una vez que se realiza la evaluación de los elementos que se solicitó, se emite un resultado, pero son los elementos que determinan con este documento sus altas y bajas dentro de las corporaciones, en el reciente caso de 11 policías de Mazatán detenidos afirmó que no había registro de ellos en el Centro de Control y Confianza, fueron sorprendidos vestidos de azul incluso armados, pero sin registro, por lo que cometían el delito de ejercicio de funciones.

Aclaró que esta institución es responsable de la evaluación de aquellos elementos que son enviados por los ayuntamientos, pero si estos desvían sus recursos para otros temas, es su responsabilidad jurídica.

Expuso que ante las irregularidades que se han encontrado, se han realizado detenciones no solo de policías, también de alcaldes, la institución tiene la capacidad de evaluar a más de 6 mil elementos en el transcurso del ejercicio 2026 y que históricamente en esta ocasión, se va a evaluar a los 124 ayuntamientos.

Dijo que el año pasado hubo 11 administraciones que no enviaron elementos para capacitación y evaluación, tema del que ya están al tanto la Auditoría Superior y la Fiscalía General del Estado.