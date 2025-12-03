Eventos aislados, no empañan avances

Tras los recientes hechos registrados en Villaflores, donde civiles armados incendiaron vehículos, el representante en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Raquel Gordillo Cano, hizo un llamado a no permitir que “eventos mínimos” y aislados opaquen los significativos avances en seguridad logrados en la entidad.

Reconoció el incidente de Villaflores, pero lo catalogó como un suceso que “no representa nada grave” en el contexto general de la seguridad estatal.

“A veces suceden eventos como el de Villaflores, son eventos mínimos y la autoridad procede a detener a los que generan este tipo de situaciones”, afirmó.

El delegado de los transportistas de carga, quienes recorren diariamente las carreteras del país, ofreció una perspectiva comparativa: “Podemos informar que estamos en el estado más seguro del país”.

Chiapas, el estado más seguro

En este sentido, dirigió un agradecimiento expreso a las autoridades, mencionando a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y a la Guardia Nacional (GN), por el esfuerzo que hacen para mantener la paz en Chiapas.

Vinculando estos logros a la administración estatal, Gordillo Cano se refirió al primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Sostuvo que el mandatario cumplió su promesa prioritaria de combatir la inseguridad. “Lo ha logrado. Está nuestro estado de Chiapas en el primer lugar de seguridad en todo el país”, aseveró, añadiendo que ahora la administración puede enfocarse en otras obras necesarias para el desarrollo de la entidad.

Personas desaparecidas

En otro orden de ideas, el representante de Canacar abordó el tema de las personas reportadas como desaparecidas, un asunto que genera frecuente alarma social.

Ante ello, Gordillo Cano pidió que cuando estos casos se resuelven y las personas aparecen, se informe a la sociedad sobre las circunstancias.

“Sería bueno que cuando aparecen se informe dónde estaban, que no nada más ha aparecido y listo”, comentó. Sugirió la necesidad de investigar y comunicar los motivos, señalando que una parte de estos casos podría estar relacionada con actividades ilícitas.

“Hay muchos desaparecidos que luego aparecen con bien y eso también se debe comunicar”, indicó.