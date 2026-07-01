Eventos gallísticos generaron 26 mil empleos

Con la regulación que ha hecho el gobierno de Chiapas para las aves de combate, Alejandro Altuzar, coordinador regional de Galleros de Corazón, destacó que del 25 de noviembre de 2025 al 15 de junio de este 2026 se generaron alrededor de 26 mil empleos a través de los diversos eventos gallísticos.

Al existir un diálogo con las autoridades y respetar lo establecido en la normatividad, a lo largo de 31 fines de semana se tuvo saldo blanco en todas las actividades que se realizaron en la costa chiapaneca.

Alejandro Altuzar comentó que las autoridades brindaron atención al sector y, una vez que mejoraron las condiciones de seguridad, se han podido realizar múltiples eventos acatando las disposiciones gubernamentales.

Durante los meses de actividades, dijo que miles de personas se vieron beneficiadas y se generó una derrama económica no menor a los 30 millones de pesos (mdp).

Coordinación

El coordinador regional de Galleros de Corazón, mencionó que ahora que entró en pausa el Decreto que permite los espectáculos de los gallos, y dichos animales entran en una fase de cambio de pluma de manera natural, por lo tanto, son varias semanas de descansos.

“En el estado de Chiapas no hubo un solo incidente de esto, gracias a la regularización que tenemos por parte del gobierno”, resaltó.

Explicó que ahora viene una etapa de comunicación con el titular de la Consejería Jurídica, en la que se entregará un reporte por parte de los galleros respecto de lo que generaron los eventos a lo largo de sesos meses y de lo segura que es esta actividad.