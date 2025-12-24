Eventos navideños en apoyo de lo más necesitados

Por segundo año, las distintas direcciones del Ayuntamiento de San Cristóbal se dieron a la tarea de realizar casas navideñas ubicadas en todos los espacios del parque central.

Pese a que tanto turistas como locales visitan esta atracción todo el día, la noche es la hora preferida para encontrar el fondo perfecto para las fotos. Y aun cuando no existe un concurso oficial de decoración navideña, visitantes indican que si lo hubiera, San Cristóbal se hubiera ganado el primer lugar este año.

Otra de las atracciones es la pista de hielo ubicada en la plaza cívica, detrás del Museo de San Cristóbal (Musac). Para disfrutar de esta atracción es necesario donar un kilo de ayuda, ya sea arroz, frijol o azúcar.

Pista de hielo

La directora del DIF, Susana García Poo, indicó que son los encargados de recibir y administrar los kilos apoyos que ayudarán a completar una despensa de 11 productos. “Los elementos que hagan falta los pondrá el DIF”, informó la funcionaria.

La pista de hielo, señalada por los daños que podría provocarle al recinto histórico, ha recibido mucho menos gente este año. Así lo informó Susana García, quien recuerda que durante diciembre de 2024 había largas filas durante todo el día.

Hasta el momento, han recibido a poco menos de 3 mil visitantes, con una afluencia diaria de 150 personas. La directora menciona que, del total, un 5 % son turistas, además de que niños y adolescentes son el sector de la población que más ha disfrutado de la pista.

Los kilos de ayuda recaudados serán repartidos en despensas a partir del 8 de enero, primero en San Cristóbal y posteriormente en las localidades más necesitadas.