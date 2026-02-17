Evitan apropiación de ahorros de la caja Juan Bosco

A través de un comunicado, la Caja popular San Juan Bosco informó que el juez quinto de distrito de amparos y juicios federales de Chiapas declaró jurídica y materialmente imposible la ejecución de un amparo concedido a Enoc Hernández “para que se hiciera de los ahorros de los socios”.

Señalan que esta declaración es parte de los beneficios de la reforma judicial, ya que se defienden los intereses jurídicos colectivos de los que menos tienen. Esta acción, indican, “se destruye la pretensión de afectar a la identidad financiera” de la institución.

Indicaron que, pese a que durante el proceso, Hernández “quiso engañar al juez quinto”, esto con el fin de apoderarse de los ahorros de los socios, al final el juez acordó improcedente hacerle la entrega.

Esto, explicaron, porque la actual administración lo preside la maestra Rosa Elvira Flores Sánchez y demás consejeros que, informan, fueron elegidos directamente por los socios durante una asamblea.

Reiteraron la intención de seguir trabajando por el bien de la cooperativa, fomentando la cultura del ahorro y la ayuda mutua.