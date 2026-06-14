Evitan hombres atender emociones

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez, explicó que el sector Salud estatal tiene campañas diversas para atender de manera integral la salud de las familias; sin embargo, se ha detectado un rezago de la atención a la salud mental y particularmente entre hombres.

Dijo que pese a la oferta institucional, este sector poblacional tiene mayor renuencia a ser atendido por estas particularidades, aunque en general el hombre busca menos los servicios médicos.

Reconoció que los varones son de menor visita de revisión a los consultorios, situación que en el primer contacto genera que los ingresos sean un poco más complicados, porque acuden cuando tiene mucho dolor o la enfermedad esta avanzada.

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Esto, explicó, debería obedecer a algún tiempo de construcción cultural en que los padres tratan de atender a sus familias antes que a sí mismos.

Por eso realizó un llamado a los hombres y sus familias a atenderse y sobre todo a valorar la importancia de la salud mental, un tema en el que Chiapas está trabajando de manera integral.

Por otro lado, en términos generales dijo que las enfermedades son variadas entre los hombres, que van desde infecciones gastrointestinales, derrocando la salmonelosis, pero también están los padecimientos crónicos, que en realidad sigue siendo la principal causa de mortalidad en Chiapas, con casos de enfermedades del corazón y diabetes, acompañados en la lista por tumores malignos.