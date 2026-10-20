Evitan invasión de nuevo bulevar en zona norte

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró la tarde-noche de este lunes en el nuevo bulevar de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, esto tras la denuncia de que un grupo de vendedores pretendía invadir una parte de la vialidad.

En la movilización participaron elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, ante el llamado de que un grupo de personas trataba, presuntamente, de invadir una parte del nuevo bulevar inaugurado a penas la semana pasada.

Expandir sus locales

Algunas personas infractores son comerciantes que pretendían ampliar sus negocios invadiendo las nuevas banquetas.

La autoridad reafirmó su compromiso de no permitir que estos nuevos espacios de la ciudadanía sean ocupados.

La primera etapa del nuevo bulevar de la zona norte en San Cristóbal de Las Casas fue inaugurada la semana pasada con la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de la presidenta municipal Fabiola Ricci.