Evitar gastos excesivos en Feria de la Primavera

Después de que el Ayuntamiento de San Cristóbal, encabezado por Fabiola Ricci, pagara 12 millones para que el artista Carin León se presentara en la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, un monto que causó críticas en la ciudadanía, el regidor Fidel Kalax propondrá un tope máximo de gastos para la contratación de artistas.

Así lo expuso en el marco de los Foros ciudadanos, en donde agregó que el punto es reformar el reglamento que regula la Feria. Sin embargo, aceptó que de llegar con dicha propuesta “se la botarían muy fácil”. “Porque no tengo apoyo de todos los regidores”, indicó Kalax.

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“No podemos dejar que un sólo artista nos cueste la mitad de presupuesto de cultura”, dijo Kalax, explicando que durante la Feria pasada hizo una propuesta, junto al grupo el Cañón del Sonidero y la Orquesta de la zona norte, para que se hiciera un día cultural en el norte de la ciudad, la cual fue rechazada.

Cuestionado sobre si le habría expresado este desacuerdo a la presidenta municipal, Kalax aceptó que no le ha hecho el señalamiento, argumentando que durante las sesiones de cabildo no se ha tocado el tema.

Sin embargo, el cuarto regidor de San Cristóbal por el partido de Morena se comprometió a hacer pública dicha propuesta durante una sesión pública de cabildo.