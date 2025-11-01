Evitar introducir alcohol y objetos punzocortantes

El titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, recomendó a las familias que acudirán a los panteones este 1 y 2 de noviembre, a que eviten ingresar bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes, a fin de reducir el riesgo entre la población.

Además, detalló que para brindar atención a la población que lo requiera, se instalará un puesto de mando en el que estarán diversas instituciones.

Operativo

El secretario mencionó que se mantendrá un despliegue de elementos para evitar que se introduzcan objetos que pongan en peligro a la ciudadanía.

Otras de las recomendaciones para la población, es que se mantengan pendiente de las condiciones del tiempo, debido a que la temporada de lluvias no ha terminado.

A esto se le suman los cambios bruscos de temperaturas que se pueden presentar con los frentes fríos. Es importante tener a la mano una sombrilla o impermeable.

Mancilla Velázquez informó que también habrá presencia del personal del DIF, debido a que en estas fechas suelen ocurrir casos donde menores de edad se extravían.

Por eso también se ha pedido a las familias que estén al tanto de sus hijos e hijas en los eventos masivos, sea al interior de los panteones o en las diversas actividades programadas para estas fechas.

Finalmente, se prevé que los panteones comiencen a abrir desde las 6:00 a.m., sin embargo, se sugiere a las familias acudan en un horario donde haya luz natural para prevenir algún accidente al interior.