Evoca ERA la Rebelión de San Juan Chamula

Ante miles de chiapanecas y chiapanecos que se dieron cita en la explanada del parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, en una noche marcada por la alegría, la fraternidad, el orgullo de las raíces y el profundo amor a la patria.

Previo al acto cívico, el mandatario participó en la ceremonia de vestimenta tradicional y entrega del bastón de mando por parte de autoridades y representantes de los barrios de San Pedro, San Juan y San Sebastián, del municipio de Chamula, acto en el que refrendó su orgullo y respeto hacia los pueblos originarios.

Acto

Posteriormente, recibió el lábaro patrio de la escolta femenil de la VII Región Militar y salió al balcón principal de la Sede de Gobierno para hacer sonar la campana y pronunciar su arenga. Desde ahí, evocó a Agustina Gómez Checheb, Matías de Córdova y Joaquín Miguel Gutiérrez; honró la grandeza de los pueblos originarios y recordó la histórica Rebelión de San Juan Chamula.

También destacó la alfabetización del pueblo de Chiapas, una política humanista del gobierno de la Nueva ERA que avanza en el objetivo de enseñar a leer y escribir a más de 500 mil personas.

Asimismo, recordó a los héroes y las heroínas nacionales que dieron patria y libertad: Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Vicente Guerrero, Leona Vicario y Josefina García. A estas voces se sumaron las tradicionales arengas: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Chiapas! y ¡Viva México!

Prosperidad compartida

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando el gobernador, con fuerza y energía, arengó ante las y los asistentes: ¡Viva la Paz!, como expresión de un logro conjunto entre las Fuerzas Armadas y las autoridades federales y estatales, que permite a Chiapas transitar hacia la prosperidad compartida de los pueblos, especialmente de aquellos históricamente olvidados.

Tras entonar el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca; sus hijas Yazmín, Renata y Grecia; autoridades del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional; representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; autoridades tradicionales e invitados especiales, disfrutó de los juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo y enmarcaron el inicio de la celebración de este acontecimiento histórico.