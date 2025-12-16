Exalcalde de Soyaló señalado por desfalco

La Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó observaciones por más de 30 millones de pesos por presuntas irregularidades cometidas durante el año 2024 en la pasada administración en el municipio de Soyaló, presidida por Fredy Espinoza Hernández, quien ha fungido en tres ocasiones como alcalde de esa localidad.

Erick Chanona López, actual secretario municipal confirmó que se están llevando cabo las investigaciones correspondientes, al tiempo que detalló que estas observaciones corresponden a obras públicas que, según los comprobantes de la administración anterior, fueron pagadas pero nunca se realizaron.

Infraestructura

Entre los casos más destacados, mencionó el revestimiento del tramo carretero Soyaló-Francisco Sarabia, obra que la ASE verificó que no existe, a pesar de que fue pagada con aproximadamente 3.5 millones de pesos.

Asimismo, señaló una obra de pavimentación con concreto hidráulico en el tramo Sarabia-Bombana, de aproximadamente un kilómetro. El funcionario municipal afirmó que dicha obra fue ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero la administración de Espinoza Hernández se la adjudicó para cobrar más de un millón de pesos.

El secretario municipal recordó que esta situación ya había sido denunciada públicamente por la entonces síndico municipal, Mileidy Castellanos, quien durante la pasada administración enfrentó y reveló estas irregularidades, llegando a señalar incluso la falsificación de firmas, incluida la suya.

Chanona López aseguró que la administración actual, encabezada por el presidente municipal, Nadelin Francisco Pérez Pérez, encontró al recibir el cargo un ayuntamiento vacío, sin mobiliario ni archivos, y se ha dedicado a colaborar con las instancias auditoras.

Reiteró que la la ASE y la Auditoría Federal ya tienen conocimiento de los hechos y realizan las indagatorias correspondientes, incluidos los años anteriores de la administración 2021-2024, para que se pueda brindar transparencia a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos.