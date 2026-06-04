Examen de cintas negras en San Cristóbal

Un total de 42 aspirantes (23 mujeres y 19 varones) han confirmado su participación en la presentación del examen de cintas negras que se realizará en San Cristóbal de Las Casas el 6 y 7 de junio, informó Shirley Ivonne Coello García, directora técnica de la escuela de Moo Duk Kwan, ubicada en la ciudad coleta.

Dijo que está programada la presencia de Yougman Moon, hijo del maestro Dai Won Moon, pionero del taek won do en México, fallecido el pasado 16 de mayo, además de otros instructores de esa disciplina.

Coello García, quien hace dos semanas obtuvo el quinto dan, explicó que las actividades comenzarán el sábado 6 a las 9 de la mañana, con la inauguración, la lectura de una pequeña semblanza del profesor Moon y la presentación de un video sobre él para quienes no lo conocieron”.

Añadió que “como cualquier examen, se hará el protocolo correspondiente y los sinodales y su hijo tomarán la palabra para dar la bienvenida a los asistentes”.

Señaló que posteriormente, “los maestros trabajarán con los chicos. Yougman Moon hablará sobre temas de defensa y el profesor Daniel Garduño, séptimo dan, maestro de la institución y sicólogo deportivo que ha tenido a cargo a muchas personas que han sido campeonas a nivel mundial en su rama deportiva”.

En entrevista, abundó: “Nos va a compartir un tema muy interesante para los padres de familia sobre el ser cinta negra en Moo Duk Kwan, mientras los niños están con el profesor Yougman”.

Manifestó que entre las 5 y las 6 de la tarde del sábado empezarán las evaluaciones, el examen teórico, incluyendo la historia y después será el examen de vara corta.

El domingo a las 9 e la mañana, dijo, está programado el examen físico. Vienen 42 aspirantes: 23 mujeres, 19 hombres, de entre 8 a 63 años.

Está previsto que participen taekwondoistas de Yucatán y de diversos municipios.