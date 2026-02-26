Examen para medicina se realizará en línea

Para el examen de admisión para el próximo semestre de la licenciatura en médico cirujano de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se aplicará el EXANI-II en la modalidad en línea, con controles de inteligencia artificial para vigilar a los aspirantes en sus respuestas.

Lo anterior lo dio a conocer Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares de la Universidad. Explicó que al hacer el registro para obtener la ficha, encontrarán instrucciones precisas y los requerimientos que tendrán que cumplir.

El examen se aplicará de 9 a 13 horas el miércoles 3 de junio, a cargo del Ceneval. Se espera que sean más de cuatro mil aspirantes que presenten el examen para este 2026. Las fichas se pueden obtener en la página aspirantes.unach.mx.

Indicó que el Ceneval se encargará del monitoreo, detectar si el aspirante se mueve hacia la izquierda o derecha lo que daría la señal de que está consultando fuentes para sus respuestas. A partir de eso emitirá un informe por cada aspirante para la universidad y valore los resultados.

Reiteró que los cursos de regularización o apoyo que ofrecen algunos centros y que incluso garantizan el acceso a la carrera, son externos y no cuentan con ninguna información sobre los temas del examen, por lo que no garantizan nada.

Para evitar que los jóvenes caigan en ese engaño o negocio, la Unach decidió impartir un curso de apoyo que inició el 9 de febrero hasta mayo, previa convocatoria.