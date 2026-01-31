Excandidata judicial critica al patriarcado

En el marco del seminario institucional “¿Cómo construir pactos no patriarcales?”, la abogada Olivia Aguirre Bonilla contó su experiencia como candidata a magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mencionando el caso de violencia política que sufrió de parte de un periodista.

Acceso

Sobre el proceso de elección de jueces y magistrados, Aguirre Bonilla reconoció que fue un paso importante darle acceso a que cualquier mujeres pudiera participar, sin embargo, enfatiza que este acceso aún no es parejo.

En la pasada elección de la SCJN, había cuatro cargos para hombres y cinco para mujeres. Al respecto, la abogada señala la paridad de género fue una simulación, ya que algunas candidatas iniciaron su participación desde el privilegio, teniendo mas apoyo tanto económico como político.

La excandidata narró el caso de violencia política de género que sufrió por parte de un periodista, quien sexualizó unas imágenes suyas durante la campaña, diciendo que así hacía que el público entrara a ver su perfil.

Sin embargo, reflexionó sobre las varias otras candidatas que sufriendo lo mismo, no iniciaron un proceso legal. En ese sentido, Aguirre Bonilla reflexionó sobre el derecho que tienen los medios a informar, pero también el derecho del público a recibir información de calidad.

“Falta una reforma a nivel federal para regular a los medios, sobre todo cuando ellos mismos replican la violencia, revictimizan y no hay escrutinio sobre su actuar”, agregó.