Excandidato deshereda a su hijo por “mal comportamiento”

Jesús Orantes Ruiz, excandidato independiente a la gubernatura de Chiapas en el 2018, exmilitante del PRI, desde donde presidió la CNC municipal para mantener el control de la molienda de caña en el ingenio de Pujiltic, anunció que le quitó su apellido a uno de sus hijos, presuntamente por “su mal comportamiento”, con lo que lo excluye de reclamar herencia en la repartición de bienes inmuebles, empresas, ranchos, tierras y otros, valuados y miles de millones de pesos.

Esta es la segunda ocasión que Orantes Ruiz anuncia que Gustavo Orantes Noriega, de entre 34 a 38 años de edad, con un parecido físico a su padre, le quita su apellido, por su mal comportamiento entre la sociedad.

Gustavo Orantes Noriega es hijo de Carmen Noriega, persona con la que Jesús Orantes Ruiz procreó a Alejandrina, Jesús Antonio y Kasandra, pero para ellos no hay ninguna resolución en su contra.

Jesús Orantes Ruiz, que se consideró un hijo ilegítimo del cacique Carmen Orantes Alegría, fallecido el 22 de septiembre del 2007 a los 97 años de edad enfrentado con los tzotziles de la Casa del Pueblo, llegó a tener 75 hijos en Chiapas, por lo que aseguró haber sufrido “desigualdad social” al ser “hijo bastardo” de su padre, del que ha dicho, no llegó a heredar “ni un chicle”.

Desde el año pasado, Jesús Orantes Ruiz, que es dueño de gasolineras, de camiones de carga, de cientos de hectáreas sembradas con caña, de maquinaria pesada, ranchos, casas y otros bienes, había anunciado que no reconocía a Gustavo Orantes Noriega como su hijo; anunció que llevó a cabo un juicio civil en la Segunda Sala Regional Colegiada en Material Civil Zona 01 Tuxtla, con número de expediente 105/2024 y auto de toca 300-C-2C01/2024, donde el magistrado ponente, Evaristo Barrios Arévalo, emitió la sentencia con fecha 12 de mayo del 2025.

Para el líder cañero, su hijo biológico no tiene otra oportunidad para apelar la resolución del Tribunal. “Definitivamente ya no hay otra oportunidad, otro medio en el que pueda llevar (otro proceso de apelación), y a la vez yo quedo tranquilo para que también mis hijos que tengo no los meta en problemas. No los comprometa en nada”, expuso.