Excavan para enfriar incendio en Tapachula

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó de la utilización de maquinaria pesada para remover residuos con hasta cuatro metros de profundidad, esto como parte de los trabajos de contención que se están haciendo en el incendio registrado en el basurero hace varios días.

El trabajo que se ha hecho de manera coordinada con diversas instituciones y organismos, ha permitido tener un control de hasta un 70 % y con acciones que impidan que el fuego se propague a otras zonas.

Combate

La Central de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas comunicó, a través de las redes sociales, que el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), “en coordinación interinstitucional, continúa con las labores de combate y control del incendio en el basurero municipal de Tapachula”.

La Secretaría de Protección Civil enfatizó el “uso de maquinaria pesada para la remoción profunda de residuos, alcanzando hasta cuatro metros de profundidad, lo que permite un enfriamiento efectivo”.

La idea con esto es llevar a cabo un enfriamiento táctico, el cual consiste en aplicar agua a presión en varios puntos calientes que son detectados por termografía, esto para bajar la temperatura en zonas críticas.

Resultado

“Como resultado, la zona norte del basurero ya fue enfriada y controlada, sin presencia de puntos de calor activos en superficie”, explicó Protección Civil.

Además de Protección Civil Estatal, en el control del incendio también participan autoridades municipales de Tapachula y cuerpos de Bomberos, todo con la intención de liquidar el siniestro.