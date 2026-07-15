Excluyen a Consejo Municipal de foros sobre ecología

Durante la tercera mesa de trabajo sobre el Reglamento para el derecho humano al medio ambiente sano, próximo a ser aprobado, ciudadanos solicitaron la presencia del Consejo Municipal de desarrollo y ordenamiento territorial, quienes no han sido invitados a estos foros abiertos.

Una ciudadana subrayó la pertinencia de su presencia, argumentando que muchos habitantes desconocen sobre leyes y cuestiones ambientales, mientras que dentro del Consejo existen urbanistas, arquitectos y expertos en el ámbito ecológico, además de asociaciones civiles como Cántaro Azul y el Colegio de Arquitectos.

Cuestionamientos

En su participación, mencionó que les ha preguntado a algunos integrantes sobre esta situación, quienes le han dicho que no han tenido una invitación específica. Lo mismo dijo Gloria González, activista a cargo del proyecto Cabildeando San Cristóbal.

Ante estos cuestionamientos, las autoridades, entre ellos el cuarto regidor, Fidel Kalax, aceptaron que no han enviado invitaciones personales al Consejo, sino que comparten el cartel del evento a través de algunos medios.

Los ciudadanos también solicitaron la presencia de otros funcionarios municipales, como el encargado de la dirección de Desarrollo Urbano, sobre todo porque es una de las dependencias encargadas de promover los cambios de uso de suelo.